Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 89,38 EUR ab.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 89,38 EUR ab. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 89,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 606.756 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 21,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,77 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,49 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 115,70 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,55 EUR je Aktie vermeldet. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,43 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

