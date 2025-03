Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Einbußen

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 104,35 EUR nach.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 104,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 104,10 EUR. Bei 104,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.671 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 23,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 24,43 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,47 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 111,71 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 7,76 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 78,48 Mrd. EUR, gegenüber 78,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,47 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 17.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 22,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

