Blick auf Aktienkurs

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

04.09.25 16:10 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 98,94 EUR ab.

Volkswagen (VW) St.
100,40 EUR -1,10 EUR -1,08%
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 98,94 EUR. Bei 98,46 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 98,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 255.652 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 15,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,30 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,36 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,43 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,30 EUR.

Am 25.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 80,81 Mrd. EUR, gegenüber 83,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,04 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,12 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
