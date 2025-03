Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 109,25 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 109,25 EUR zu. Bei 109,40 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.243.174 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,71 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 38,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,47 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 111,71 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 78,48 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 22,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

