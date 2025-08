Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 91,54 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 91,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 92,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 229.413 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 24,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,85 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,50 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 115,70 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,34 EUR, nach 6,21 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 17,59 EUR je Aktie aus.

