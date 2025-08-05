DAX23.932 ±0,0%ESt505.278 +0,3%Top 10 Crypto15,57 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.240 -0,4%Euro1,1684 +0,2%Öl67,38 +0,6%Gold3.395 +0,8%
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteuert sich am Donnerstagvormittag

07.08.25 09:24 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteuert sich am Donnerstagvormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 91,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
93,55 EUR -0,65 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 91,50 EUR. Mit einem Wert von 91,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 15.965 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 24,95 Prozent Luft nach oben. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,50 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 115,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 17,59 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
