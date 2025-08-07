Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Freitagvormittag

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 94,34 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 94,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,76 EUR. Zuletzt wechselten 22.163 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 16,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2024 mit 6,36 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,53 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 115,70 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 80,81 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 83,34 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,66 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

