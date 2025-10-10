Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag nahe Nulllinie

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 91,00 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 91,00 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 92,20 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,80 EUR ab. Bei 92,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 151.727 Stück.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,76 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 25.07.2025 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 12,08 EUR je Aktie aus.

