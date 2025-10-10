Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag seitwärts

DAX24.583 -0,1%Est505.615 -0,2%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto16,83 +1,7%Nas23.088 +0,3%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,64 -2,4%Gold3.982 +0,2%
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei?
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

10.10.25 16:09 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Mit einem Kurs von 90,94 EUR zeigte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 90,94 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 92,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 90,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 257.660 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,28 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,76 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 25.07.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 12,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

