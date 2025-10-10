Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag seitwärts

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Mit einem Kurs von 90,94 EUR zeigte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 90,94 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 92,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 90,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 257.660 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,28 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,76 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 25.07.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 12,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

