Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 98,82 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 98,82 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 100,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 1.762.187 Stück.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 23,16 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 20,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,38 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,76 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 17.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

