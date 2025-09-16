DAX23.421 +0,4%ESt505.385 +0,2%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl68,02 -0,7%Gold3.666 -0,6%
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen schließen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Baidu mit eigenen Chips -- Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie leicht im Minus: Weiterer Aktienrückkauf gestartet Deutsche Bank-Aktie leicht im Minus: Weiterer Aktienrückkauf gestartet
Nestlé-Aktie im Minus: Chairman Paul Bulcke tritt zurück Nestlé-Aktie im Minus: Chairman Paul Bulcke tritt zurück
Volkswagen (VW) vz im Fokus

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

17.09.25 09:27 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 99,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
100,90 EUR -0,40 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 99,72 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 99,50 EUR aus. Bei 100,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.036 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 14,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 26,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,41 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 115,30 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 83,34 Mrd. EUR gelegen.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,09 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie leichter: VW hat Lies zufolge Kulturwandel nach Dieselskandal vollzogen

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr eingefahren

VW-Aktie rot: China-Chef sieht verschärften Preiskampf in China und Europa

mehr Analysen