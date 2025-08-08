DAX24.437 +0,5%ESt505.485 +0,9%Top 10 Crypto15,80 -1,1%Dow44.957 +0,1%Nas21.418 -1,0%Bitcoin97.678 -2,0%Euro1,1661 ±-0,0%Öl66,06 -0,6%Gold3.323 -0,2%
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag gefragt

19.08.25 16:09 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 100,80 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
102,70 EUR 2,10 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 100,80 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 677.916 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Gewinne von 13,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Abschläge von 21,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,45 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,70 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 4,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.10.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,36 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären

Porsche SE-Aktie dennoch im Plus: Porsche SE streicht Jahresprognose zusammen - Fokus auf Rüstung

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 10 Jahren bedeutet

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

