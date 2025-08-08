Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag im Plus

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 99,04 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 99,04 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,16 EUR aus. Bei 98,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.797 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 15,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,38 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,45 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,70 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,36 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

