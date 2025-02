Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 98,22 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 98,22 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,54 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 289.178 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,93 Prozent. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 19,71 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,47 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 111,71 EUR.

Am 30.10.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,76 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 78,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 22,02 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

