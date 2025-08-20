DAX24.194 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1639 -0,1%Öl67,23 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Kursentwicklung im Fokus

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag verlustreich

21.08.25 12:06 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 101,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
103,30 EUR -0,80 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Um 11:48 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 101,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 100,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 98.490 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 114,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,45 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,70 EUR an.

Am 25.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 4,34 EUR gegenüber 6,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 80,81 Mrd. EUR, gegenüber 83,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,04 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 17,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

