Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Nachmittag

24.02.25 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 101,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 15:52 Uhr 2,1 Prozent. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,35 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,45 EUR. Zuletzt wechselten 669.241 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 21,92 Prozent sinken. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,47 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,71 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus. Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 78,48 Mrd. EUR, gegenüber 78,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,47 Prozent präsentiert. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.03.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 22,02 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie Bundestagswahl & Börse: Welche Auswirkungen die Wahl 2025 auf DAX, Aktien, Branchen & Co. haben könnte Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich

