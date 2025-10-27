Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag ohne große Veränderung

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Mit einem Kurs von 90,54 EUR zeigte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 90,54 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 91,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,26 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 91,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 195.825 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,59 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 115,00 EUR.

Am 25.07.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,34 EUR gegenüber 6,21 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 11,73 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

