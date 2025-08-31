DAX23.994 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1726 +0,3%Öl68,09 ±-0,0%Gold3.471 +0,7%
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

01.09.25 09:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 27,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
27,80 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Vonovia SE befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 27,56 EUR ab. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,53 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 27,60 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 46.711 Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. 23,11 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Verlust von 12,81 Prozent wieder erreichen.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,25 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,80 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vonovia SE ein EPS von -0,95 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vonovia SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Vonovia SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 2,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
