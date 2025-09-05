Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE legt am Mittag zu
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 27,12 EUR.
Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 27,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE-Aktie bei 27,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 506.320 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 20,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit Abgaben von 11,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,97 EUR für die Vonovia SE-Aktie.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach -0,95 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,95 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.
Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Warburg Research
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
