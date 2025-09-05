Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE legt am Nachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,92 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 26,92 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 964.938 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 12,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 1,22 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,97 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Vonovia SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 EUR je Aktie gewesen. Vonovia SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

