DAX23.743 +0,6%ESt505.343 +0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1725 ±0,0%Öl66,73 +1,6%Gold3.614 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200 DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Blick auf Aktienkurs

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag gesucht

08.09.25 09:24 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 27,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
27,13 EUR 0,33 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 27,18 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bei 27,22 EUR. Mit einem Wert von 27,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166.030 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 24,83 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 11,59 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,97 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,95 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie nach Kurssturz wieder stärker: Kommt jetzt die Trendwende?

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vonovia, Aroundtown & Co.: Renditen von Staatsanleihen steigen und belasten Immobilienaktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
08:01Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen