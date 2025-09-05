Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 27,18 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 27,18 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bei 27,22 EUR. Mit einem Wert von 27,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166.030 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 24,83 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 11,59 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,97 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,95 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie nach Kurssturz wieder stärker: Kommt jetzt die Trendwende?

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vonovia, Aroundtown & Co.: Renditen von Staatsanleihen steigen und belasten Immobilienaktien