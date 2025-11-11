DAX24.057 +0,4%Est505.718 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.394 -0,6%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1598 +0,3%Öl64,98 +1,4%Gold4.114 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Palantir A2QA4J Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Fokus auf Aktienkurs

Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Nachmittag ins Plus

11.11.25 16:08 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Nachmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 25,77 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
25,78 EUR 0,58 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 25,77 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,80 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,31 EUR. Zuletzt wechselten 1.171.846 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 7,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,58 EUR an.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,72 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Vonovia SE-Aktie

Vonovia SE-Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Vonovia SE-Aktie

Deutsche Bank AG beurteilt Vonovia SE-Aktie mit Hold

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
05.11.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen