Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Nachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 25,77 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 25,77 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,80 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,31 EUR. Zuletzt wechselten 1.171.846 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 7,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,58 EUR an.
Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,72 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
