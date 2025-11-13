Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 26,28 EUR.

Das Papier von Vonovia SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,28 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,47 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 635.184 Vonovia SE-Aktien.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,08 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 18,08 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 9,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,58 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Vonovia SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,62 Prozent zurück. Hier wurden 1,50 Mrd. EUR gegenüber 1,72 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.

