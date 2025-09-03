Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vossloh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 83,90 EUR.
Um 11:38 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 83,90 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 83,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.966 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,35 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 51,91 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 EUR aus.
Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 331,50 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Vossloh AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|26.05.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|25.04.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|01.04.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.07.2024
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|25.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|06.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|03.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|02.08.2018
|Vossloh Sell
|S&P Capital IQ
