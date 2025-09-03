DAX23.757 +0,7%ESt505.340 +0,3%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1647 -0,1%Öl66,94 -0,7%Gold3.547 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Porsche PAG911 DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Apple 865985 Commerzbank CBK100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Dillard’s: Kauf eines Einkaufzentrums als strategischer Gegenentwurf zum Branchentrend Dillard’s: Kauf eines Einkaufzentrums als strategischer Gegenentwurf zum Branchentrend
Anleger werden wieder mutiger: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne Anleger werden wieder mutiger: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Notierung im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Mittag vor

04.09.25 12:05 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vossloh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 83,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
83,10 EUR 0,20 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:38 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 83,90 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 83,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.966 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,35 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 51,91 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 EUR aus.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 331,50 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vossloh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vossloh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.07.2024Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen