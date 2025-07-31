DAX24.320 +1,7%ESt505.344 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,38 +0,6%Gold3.381 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag stärker

07.08.25 12:07 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 87,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
86,50 EUR -0,40 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 87,20 EUR nach oben. Bei 87,80 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 86,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 9.294 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 331,50 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 4,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

mehr Analysen