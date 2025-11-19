DAX23.248 +0,3%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1588 +0,1%Öl63,78 -1,6%Gold4.114 +1,1%
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag gesucht

19.11.25 12:04 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Vossloh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 69,40 EUR.

Das Papier von Vossloh legte um 11:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 69,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 69,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,40 EUR. Bisher wurden heute 8.463 Vossloh-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,75 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 30.10.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 325,90 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 298,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vossloh-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net

