Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 70,00 EUR zu.
Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 70,00 EUR. Bei 70,10 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,40 EUR. Bisher wurden heute 13.575 Vossloh-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 95,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 35,86 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 42,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,75 EUR an.
Am 30.10.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 0,74 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 325,90 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 298,70 Mio. EUR eingefahren.
Vossloh wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen.
Analysen zu Vossloh AG
|04.11.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|30.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|30.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|25.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|06.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|03.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|02.08.2018
|Vossloh Sell
|S&P Capital IQ
