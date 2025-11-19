Vossloh Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Vossloh

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 68,50 EUR.

Die Vossloh-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 68,50 EUR abwärts. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,30 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 68,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 600 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Gewinne von 38,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 41,09 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 84,75 EUR.

Am 30.10.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,74 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 325,90 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 298,70 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 12.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden.

