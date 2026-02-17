DAX25.184 +0,7%Est506.069 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.044 +0,2%Euro1,1840 -0,1%Öl69,13 +2,6%Gold4.936 +1,2%
VW ernennt Andreas Mindt zum Nachfolger von Designchef Michael Mauer

18.02.26 13:42 Uhr
DOW JONES--Der Volkswagen-Konzern hat intern einen Nachfolger für Designchef Michael Mauer gefunden: Andreas Mindt übernimmt die Position Leitung Konzern Design der Volkswagen Group, wie der DAX-Konzern mitteilte. Mindt verantwortet bereits seit Anfang 2023 das Design der Marke Volkswagen. Mauer war seit 2004 Designchef von Porsche, seit Anfang 2023 hat er zudem in Personalunion das Konzern Design der VW Group geleitet.

"Michael Mauer hat in kurzer Zeit genau das erreicht, was wir uns vorgenommen haben", wird CEO Oliver Blume in der Mitteilung zitiert. "Die einzelnen Marken haben ihre DNA herausgearbeitet und sich zielgenau positioniert." Nun erfolge der Generationenwechsel.

Bei Porsche hat Tobias Sühlmann das Amt von Maurer im Februar übernommen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 07:43 ET (12:43 GMT)

