DAX23.633 ±-0,0%Est505.767 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.936 +0,1%Euro1,1558 ±0,0%Öl96,24 +2,8%Gold5.182 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Vonovia A1ML7J Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX-Minus wird kleiner -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay-Aktie vor IPO -- DroneShield, Ölpreise, Daimler Truck, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet Deutsche Bank-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

VW rechnet bei Kernmarke mit steigender Rendite - Sparprogramm greift

12.03.26 10:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
92,45 EUR -0,50 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Volkswagen rechnet bei der Kernmarke auch dieses Jahr dank Kostensenkungen und positiver Effekte aus dem Marktstart neuer Modelle mit einer besseren Profitabilität. "Das Maßnahmenpaket aus Performance-Programm und Tarifabschluss von 2024 legt die Grundlage für eine stabile Ertragslage und die Erreichung einer Umsatzrendite von mehr als 4 Prozent im Jahr 2026", teilte die Kernmarke anlässlich der Bekanntgabe ausführlicher Geschäftszahlen für 2025 mit. Vergangenes Jahr war die Rendite der Kernmarke leicht auf 3,0 von 2,9 Prozent gestiegen.

Wer­bung

In der gesamten Markengruppe "Core", zu der neben der Kernmarke unter anderem Seat oder Skoda gehören, sank die Rendite, wie bereits seit Vorlage der VW-Präsentation bekannt, auf 4,7 von 5,0 Prozent. Grund dafür ist das schwache Abschneiden von Seat/Cupra und VW Nutzfahrzeuge, wo sich die Marge jeweils abschwächte. Seat/Cupra erzielte sogar nur noch einen Mini-Gewinn von 1 Million Euro nach noch 633 Millionen Euro im Vorjahr. Skoda konnte die gute Rendite des Vorjahres mit 8,3 Prozent behaupten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 05:45 ET (09:45 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
11.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
11.03.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
11.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
10.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.03.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
10.03.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
11.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
10.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen