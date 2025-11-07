Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Walmart gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Walmart-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 102,73 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 102,73 USD zu. Bei 102,97 USD markierte die Walmart-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 102,13 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 793.698 Walmart-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 109,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 28,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Walmart-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,830 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 118,00 USD je Walmart-Aktie an.

Walmart veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 177,40 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Walmart-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 24.11.2026.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

