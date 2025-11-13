Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Abend tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 102,41 USD.

Die Walmart-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 102,41 USD ab. Die Walmart-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,03 USD nach. Bei 103,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.053.094 Walmart-Aktien den Besitzer.

Bei 109,55 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 6,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,830 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,931 USD je Walmart-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walmart-Aktie bei 118,00 USD.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 177,40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 169,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Walmart wird am 20.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 24.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,61 USD je Aktie belaufen.

