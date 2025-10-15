Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walmart zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Walmart konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 108,97 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Walmart-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 108,97 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Walmart-Aktie bei 109,02 USD. Bei 107,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 461.750 Walmart-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 109,02 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 0,05 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 26,59 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,931 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,33 USD aus.

Am 21.08.2025 äußerte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Walmart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 177,40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walmart einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

