Fokus auf Aktienkurs

15.10.25 20:23 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend freundlich

Die Aktie von Walmart zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Walmart-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 108,81 USD zu. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,55 USD an. Mit einem Wert von 107,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.182.195 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 0,68 Prozent niedriger. Bei 80,00 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 26,48 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,931 USD, nach 0,830 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie.

Walmart gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177,40 Mrd. USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 USD je Walmart-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com

