Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend billiger

Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Walmart-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 105,83 USD.

Der Walmart-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 105,83 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 105,71 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,24 USD. Zuletzt wurden via New York 966.840 Walmart-Aktien umgesetzt.

Bei 109,55 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Bei 80,00 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,931 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,33 USD.

Am 21.08.2025 lud Walmart zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walmart ein EPS von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 177,40 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,34 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,61 USD fest.

