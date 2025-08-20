Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walmart. Das Papier von Walmart befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,9 Prozent auf 97,56 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 4,9 Prozent auf 97,56 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 96,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 99,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.437.058 Walmart-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 105,23 USD. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 7,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 74,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 23,54 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,931 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walmart-Aktie bei 113,67 USD.
Am 15.05.2025 lud Walmart zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 165,61 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 169,34 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,62 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie
Ausblick: Walmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht
Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Walmart
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walmart
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmart
Analysen zu Walmart
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:21
|Walmart Buy
|UBS AG
|15:06
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:56
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:21
|Walmart Buy
|UBS AG
|15:06
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:56
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2024
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.05.2019
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.2018
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walmart nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen