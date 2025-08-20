DAX24.288 ±0,0%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.883 -0,1%Nas21.156 -0,1%Bitcoin97.284 -0,8%Euro1,1615 -0,3%Öl67,22 +0,3%Gold3.345 -0,1%
Aktienentwicklung

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag verlustreich

21.08.25 16:11 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walmart. Das Papier von Walmart befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,9 Prozent auf 97,56 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 4,9 Prozent auf 97,56 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 96,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 99,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.437.058 Walmart-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 105,23 USD. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 7,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 74,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 23,54 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,931 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walmart-Aktie bei 113,67 USD.

Am 15.05.2025 lud Walmart zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 165,61 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 169,34 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,62 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

