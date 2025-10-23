Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walmart-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 106,87 USD.

Die Walmart-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 106,87 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 106,80 USD. Bei 107,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 185.817 Aktien.

Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,51 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 25,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,830 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie aus.

Am 21.08.2025 äußerte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,34 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Walmart wird am 20.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 24.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

