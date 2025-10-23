DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.933 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,89 +2,4%Gold4.122 +0,7%
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

23.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 106,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
91,43 EUR -1,12 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walmart-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 106,47 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 105,79 USD aus. Bei 107,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 621.601 Stück gehandelt.

Am 17.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 109,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 2,81 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 24,86 Prozent würde die Walmart-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walmart-Aktie bei 116,33 USD.

Am 21.08.2025 lud Walmart zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,34 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Walmart wird am 20.11.2025 gerechnet. Am 24.11.2026 wird Walmart schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
19:41Walmart BuyUBS AG
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19:41Walmart BuyUBS AG
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

