Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Donnerstagabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 97,60 USD abwärts.

Die Walmart-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 4,8 Prozent auf 97,60 USD nach. Das Tagestief markierte die Walmart-Aktie bei 96,96 USD. Bei 99,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 3.653.420 Aktien.

Am 14.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 7,25 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 74,59 USD. Dieser Wert wurde am 22.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 30,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,931 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,830 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walmart-Aktie bei 113,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 15.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,20 Prozent auf 165,61 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 169,34 Mrd. USD gelegen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Walmart möglicherweise am 24.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,62 USD je Walmart-Aktie belaufen.

