Kurs der Walmart

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag in Rot

21.10.25 16:08 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walmart gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 106,75 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 106,75 USD. Die Walmart-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,61 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 202.293 Stück.

Bei 109,55 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 2,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,931 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walmart-Aktie bei 114,33 USD.

Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,34 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

