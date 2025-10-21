Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Walmart-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 106,70 USD ab.

Die Walmart-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 106,70 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 106,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,27 USD. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 642.512 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,55 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 80,00 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 USD. Im Vorjahr hatte Walmart 0,830 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie aus.

Am 21.08.2025 hat Walmart in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 177,40 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht

Aktien von Jefferies und UBS geben nach: First Brands könnte UBS und Jefferies treffen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht