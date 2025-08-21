Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walmart gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Walmart-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 97,24 USD ab.

Das Papier von Walmart befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 97,24 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 97,08 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,97 USD. Der Tagesumsatz der Walmart-Aktie belief sich zuletzt auf 2.157.480 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 105,23 USD. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 7,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 75,01 USD fiel das Papier am 24.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 22,86 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,830 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,932 USD je Walmart-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 113,80 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 165,61 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Walmart-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 24.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,62 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Trump-Zölle treiben Walmart-Kosten in die Höhe - Aktie tiefrot

Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben

Ausblick: Walmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal