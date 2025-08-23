Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart verbilligt sich am Montagabend

Walmart im Fokus

Die Aktie von Walmart gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 96,41 USD.

Das Papier von Walmart gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 96,41 USD abwärts. Die Walmart-Aktie sank bis auf 96,27 USD. Bei 96,96 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 1.422.351 Walmart-Aktien gehandelt.

Bei 105,23 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Am 24.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 75,01 USD ab. Abschläge von 22,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,931 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,830 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 113,80 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 21.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 177,40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 169,34 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 24.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,61 USD je Aktie belaufen.

