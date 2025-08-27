Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Donnerstagabend freundlich

Walmart im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 96,32 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Walmart-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 96,32 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Walmart-Aktie sogar auf 96,56 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,00 USD. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 802.036 Stück gehandelt.

Bei 105,23 USD markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 9,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.08.2024 bei 75,67 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 21,44 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 113,80 USD.

Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,34 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Walmart die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

