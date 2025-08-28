Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart präsentiert sich am Abend stärker
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Walmart. Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 96,66 USD.
Die Walmart-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 96,66 USD. In der Spitze legte die Walmart-Aktie bis auf 96,78 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 96,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 879.272 Walmart-Aktien umgesetzt.
Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,23 USD. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 8,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 21,72 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,830 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,931 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 113,80 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 21.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177,40 Mrd. USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walmart 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 24.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu Walmart
Analysen zu Walmart
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.2025
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2024
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.05.2019
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.2018
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
