Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart verteidigt am Donnerstagabend Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von Walmart zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die Walmart-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 102,56 USD.

Im New York-Handel kam die Walmart-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 102,56 USD. Die Walmart-Aktie legte bis auf 103,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,96 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 102,20 USD. Zuletzt wechselten 877.121 Walmart-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 109,55 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 6,82 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.04.2025. Abschläge von 22,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,830 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,00 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 177,40 Mrd. USD gegenüber 169,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.net

