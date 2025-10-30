DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.761 -2,2%Euro1,1569 -0,3%Öl64,71 -0,3%Gold4.020 +1,9%
Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen
Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Kursentwicklung

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart verteidigt am Donnerstagabend Vortagesniveau

30.10.25 20:23 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart verteidigt am Donnerstagabend Vortagesniveau

Die Aktie von Walmart zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die Walmart-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 102,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
88,99 EUR 0,55 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel kam die Walmart-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 102,56 USD. Die Walmart-Aktie legte bis auf 103,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,96 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 102,20 USD. Zuletzt wechselten 877.121 Walmart-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 109,55 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walmart-Aktie mit einem Kursplus von 6,82 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.04.2025. Abschläge von 22,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,830 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,00 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 177,40 Mrd. USD gegenüber 169,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
27.10.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Walmart BuyUBS AG
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
