WDH/AKTIEN IM FOKUS 2: Oracle strahlt mit KI-Ausblick positiv ab; SAP Dax-Spitze

10.09.25 12:32 Uhr
(Tippfehler in der Überschrift behoben: positiv)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Hype um das Wachstum des US-Softwareriesen Oracle mit Rechenzentren treibt am Mittwoch Profiteure der Künstlichen Intelligenz (KI) an. Während die Oracle-Aktien in den USA vorbörslich um fast 30 Prozent nach oben schossen, ging es für den deutschen Konkurrenten SAP (SAP SE) in der Spitze um bis zu 2,8 Prozent hoch und für den Energietechnik-Spezialisten Siemens Energy um bis zu 3,5 Prozent. Beide Aktien lagen dann zuletzt noch mit 1,7 Prozent im Plus.

Siemens Energy profitiert von der Hoffnung, dass der Konzern mit seiner Energietechnik vom hohen Energiebedarf der Rechenkapazitäten profitieren wird. Außerdem gelten der Baukonzern HOCHTIEF, der Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) und der Chipkonzern Infineon als Nutznießer von Aufbau und Betrieb der Rechenzentren. Infineon wird zuletzt häufiger genannt wegen Halbleitern, die bei der energieeffizienten Stromversorgung zum Einsatz kommen können. Am deutlichsten reagierten am Mittwoch aber Hochtief mit einem Anstieg um zuletzt 2,1 Prozent.

Begeistert reagierten die Anleger auf die gebuchten, aber noch nicht realisierten Umsätze von Oracle. Diese hätten den übrigen Kennzahlen des Konzerns die Show gestohlen, konstatierte Jefferies-Analyst Brent Thill. Laut dem UBS-Experten Karl Keirstead waren zum 455 Milliarden Dollar hohen RPO alleine im vergangenen Geschäftsquartal 317 Milliarden hinzugekommen. Damit werde Oracle zum möglicherweise größten Wachstumsbeschleuniger unter den großen Technologie-Unternehmen.

Oracle profitiert im Cloud-Bereich, in dem Konzernchefin Safra Catz noch stärker wachsen will als bisher gedacht, vom zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz. Oracle hatte seine Anleger schon im Juni mit optimistischen Wachstumsaussichten für Infrastrukturen im KI-Bereich begeistert. Noch im Sommer war dann bekannt geworden, dass Oracle und OpenAI einen Vertrag zur Entwicklung von 4,5 Gigawatt zusätzlicher Rechenzentrumskapazität in den USA abgeschlossen haben.

Ein Börsianer sagte am Morgen, Oracle verblüffe die Anleger und sorge damit auch bei anderen Cloud-fokussierten Aktien wie etwa SAP für Fantasie. Hinzu komme die generelle Hoffnung, dass der Ausbau der globalen KI-Infrastruktur auch über die OpenAI-Lösung ChatGPT hinaus beschleunigt werde. In den USA waren am Mittwoch auch andere KI-bezogene Aktien im vorbörslichen Handel gefragt - darunter zum Beispiel NVIDIA mit einem Anstieg um gut zwei Prozent.

Bei Siemens Energy wird KI-Fantasie in weiten Teilen dafür verantwortlich gemacht, dass aus einer Ende 2023 eingeleiteten Erholungsrally später eine Rekordjagd wurde. Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank etwa schrieb im Juni, der mehrjährige Investitionszyklus in Energietechnik habe wegen des Energiebedarfs von Rechenzentren nochmals an Dynamik gewonnen. Aber auch die Papiere von Hochtief und Bilfinger waren im Laufe des Jahres von KI-Fantasie auf Rekordniveau getrieben worden./tih/ag/jha

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

