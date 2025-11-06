Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Wells Fargo im Fokus

Die Aktie von Wells Fargo zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Wells Fargo-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 86,97 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Wells Fargo-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 86,97 USD. Die Wells Fargo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,32 USD aus. Die Wells Fargo-Aktie sank bis auf 86,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,95 USD. Bisher wurden heute 418.202 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2025 bei 88,49 USD. Mit einem Zuwachs von 1,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 48,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 USD, nach 1,50 USD im Jahr 2024.

Am 14.10.2025 legte Wells Fargo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,66 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.01.2026 veröffentlicht. Am 14.01.2027 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 6,32 USD je Aktie aus.

