Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Montagvormittag positiv

Die Aktie von Zalando gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 25,19 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 25,19 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 25,23 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 64.741 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 17,03 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,09 EUR.

Zalando gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Zalando dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

