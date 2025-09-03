DAX23.691 +0,4%ESt505.327 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.984 -0,9%Euro1,1652 -0,1%Öl67,24 -0,2%Gold3.543 -0,5%
Heute im Fokus
DAX fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab
Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck
So bewegt sich Zalando

Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

04.09.25 09:25 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 24,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,50 EUR 0,62 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 24,14 EUR zu. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34.682 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,36 EUR.

Am 05.08.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,26 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie dennoch höher: Klage gegen EU-Onlinegesetz erfolglos

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet

Zalando-Aktie: Was Analysten von Zalando erwarten

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
12.08.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

