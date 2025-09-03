Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

So bewegt sich Zalando

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 24,14 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 24,14 EUR zu. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34.682 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,36 EUR.

Am 05.08.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,26 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

